Александр Ревва и его жена устроили торжество в честь семнадцатилетия брака

Александр Ревва и его жена Анжелика. Фото: Global Look Press

Александр Ревва и его жена Анжелика двадцать лет вместе и семнадцать из них — в браке.

Шоумен и исполнитель песен Александр Ревва и его жена Анжелика накануне отметили прекрасное событие — семнадцатую годовщину со дня вступления в брак.

По этому случаю пара решила устроить что-то вроде повторной свадьбы. Ревва закатил для любимой жены пышное торжество, пригласив на него гостей.

Как и семнадцать лет назад Александр Ревва и его жена Анжелика на этом празднике выглядели влюбленными друг в друга.

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Александр Ревва устроил повторную свадьбу для жены. Фото: соцсети Александра Реввы

Пара светилась от счастья и произносила клятвы любви.

«20 лет на одном дыхании. И еще много-много таких прекрасных дат», — написал в соцсети Александр Ревва.

Напомним, Александр Ревва и Анжелика познакомились в 2004-м году, а в 2007-м стали мужем и женой.

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