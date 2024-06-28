Александр Ревва и его жена устроили торжество в честь семнадцатилетия брака

Шоумен и исполнитель песен Александр Ревва и его жена Анжелика накануне отметили прекрасное событие — семнадцатую годовщину со дня вступления в брак.

По этому случаю пара решила устроить что-то вроде повторной свадьбы. Ревва закатил для любимой жены пышное торжество, пригласив на него гостей.

Как и семнадцать лет назад Александр Ревва и его жена Анжелика на этом празднике выглядели влюбленными друг в друга.