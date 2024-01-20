Александр Ревва уехал с женой и детьми из России после бойкота на телевидении

Только в конце 2023 года Александр Ревва снова стал сниматься в телевизионных шоу. Однако потом ему объявили бойкот на ТВ из-за неоднозначных высказываний. А 20 января стало известно, что юморист снова покинул страну.
Он уехал с женой Анжеликой и детьми: Алисой и Амели. Примечательно, что шоумен выбрал для проживания Дубай. Именно туда приехал экс-участник юмористического шоу Comedy Club.
Добавим, что у Реввы в ОАЭ есть своя недвижимость, которая стоит несколько десятков миллионов рублей. Апартаменты находятся в одном из элитных небоскребов, откуда открывается вид на Персидский залив, а на крыше находится бассейн, где можно отдохнуть.
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Напомним, что сначала юморист улетел из России в 2022 году. Тогда он находился в Испании с близкими. Там у артиста есть свое жилье. Также его несколько раз видели в Дубае. Разгорелся скандал, когда поклонники решили, что он покинул родину. Однако его жена заверяла, что они просто путешествуют.
«Саша сейчас живет в России и в Дубае. Недавно выступал в Монако», — делилась его мама Любовь Рачеева.
Она также призналась, что сын продал квартиру в Сочи, чтобы взять себе недвижимость в ОАЭ. Многие утверждают, что у Реввы двойное гражданство, пишет KP.RU.