Александр Ревва уехал с женой и детьми из России после бойкота на телевидении

Добавим, что у Реввы в ОАЭ есть своя недвижимость, которая стоит несколько десятков миллионов рублей. Апартаменты находятся в одном из элитных небоскребов, откуда открывается вид на Персидский залив, а на крыше находится бассейн, где можно отдохнуть.

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Напомним, что сначала юморист улетел из России в 2022 году. Тогда он находился в Испании с близкими. Там у артиста есть свое жилье. Также его несколько раз видели в Дубае. Разгорелся скандал, когда поклонники решили, что он покинул родину. Однако его жена заверяла, что они просто путешествуют.

«Саша сейчас живет в России и в Дубае. Недавно выступал в Монако», — делилась его мама Любовь Рачеева.

Она также призналась, что сын продал квартиру в Сочи, чтобы взять себе недвижимость в ОАЭ. Многие утверждают, что у Реввы двойное гражданство, пишет KP.RU.