Данила Козловский показал четырехлетнюю дочку от Ольги Зуевой, проживающую в США

Данила Козловский, по всей видимости, уехал в США. Он не мог пропустить день рождения своей дочки Оды, который малышка отмечает 20 февраля. Актер в свое время приехал в Ольгой Зуевой в Америку, но позже пара рассталась.

Однако они продолжают вместе воспитывать наследницу. Звезда фильма «Чернобыль» привез имениннице подарки. Он выложил фото, на которых девочка в розовом платье разбирает дома подарки. Она сразу примерила шубку, которая ей понравилась.