Бурунов прослезился, говоря о своем успехе: «То, что я купаюсь в богатстве, роскоши и славе, далось очень дорогой ценой»

Сергей Бурунов стал гостем в передаче «Дерзкая готовка», где поделился историями из жизни с Ляйсан Утяшевой. Актер признался, что богатство не свалилось ему на голову. Он вспомнил момент, когда была популярность, а потом она резко прекратилась.

«И все! Тебя забыли за секунду. У тебя ни работы, ни денег. Ничего! А у тебя съемная квартира, машина в кредит, мотоцикл в кредит. На карточке 20 тысяч рублей и каждый день тратится 5, 10 и 5 — все! Потому что этот проект слетел, этот слетел, и никуда тебя не утвердили. И твоя слава закончилась.

Это совет артистам в момент отчаяния, помните, что успех это такая штука. Он может внезапно тебя выбрать, а ты к этому не готов. Поэтому надо работать, учиться и верить», — пояснил артист.

«Тяжко. Друзья помогали и как-то сам я. В принципе я достаточно сильный человек. Тяжело было, но я находил в себе ресурс. Это внутренняя штука. Когда ты сдаешься, уже сдался телом и все, поднял руку, а внутри: "Подожди, не делай так! Не пей! Не кури! Не делай так! Хватит!"» — рассказал Сергей.