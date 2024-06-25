Бурунов прослезился, говоря о своем успехе: «То, что я купаюсь в богатстве, роскоши и славе, далось очень дорогой ценой»

Сергей Бурунов стал гостем в передаче «Дерзкая готовка», где поделился историями из жизни с Ляйсан Утяшевой. Актер признался, что богатство не свалилось ему на голову. Он вспомнил момент, когда была популярность, а потом она резко прекратилась.
«И все! Тебя забыли за секунду. У тебя ни работы, ни денег. Ничего! А у тебя съемная квартира, машина в кредит, мотоцикл в кредит. На карточке 20 тысяч рублей и каждый день тратится 5, 10 и 5 — все! Потому что этот проект слетел, этот слетел, и никуда тебя не утвердили. И твоя слава закончилась.
Это совет артистам в момент отчаяния, помните, что успех это такая штука. Он может внезапно тебя выбрать, а ты к этому не готов. Поэтому надо работать, учиться и верить», — пояснил артист.
«Тяжко. Друзья помогали и как-то сам я. В принципе я достаточно сильный человек. Тяжело было, но я находил в себе ресурс. Это внутренняя штука. Когда ты сдаешься, уже сдался телом и все, поднял руку, а внутри: "Подожди, не делай так! Не пей! Не кури! Не делай так! Хватит!"» — рассказал Сергей.
Он услышал от Ляйсан, как Павел Воля утаивал от мамы, что у него лишь одна пачка пельменей на неделю. Это было, когда юморист переехал в Москву. Тут актер прослезился.
«Я не жалею себя. Это все очень болезненно отзывается. Тяжело это вспоминать. Есть мнение, что мне это все свалилось с небес за просто так. Это очень надуманное мнение, неправильное. Я хочу просто развеять эти мифы.
Ничего не сваливалось мне. То что я купаюсь в богатстве, роскоши и славе — мне это купание обошлось очень дорогой ценой. За все приходится платить. И я пахал. У меня была цель. Я хотел достичь определенного уровня в мастерстве», — высказался Бурунов.
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