Режиссер сериала «Слово пацана» Крыжовников признался, что съемки с Буруновым ему казались безумными

Сергей Бурунов поразил режиссера на пробах. Фото: Global Look Press

Жора Крыжовников заверил, что остался под впечатлением от сотрудничества с актером Сергеем Буруновым.

Жора Крыжовников стал успешным режиссером. Уже не первый месяц россияне обсуждают его сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем он снял молодых актеров, а также несколько известных персон. 

Так роль папы Вовы Адидаса, которого сыграл Иван Янковский, а также Марата в лице актера Рузиля Минекаева, досталась Сергею Бурунову. У него в картине про группировки 80-х в Казани роль очень серьезная. Крыжовников признался, что у этого персонажа многие было от его отца. Режиссер даже дал ему фразу, которую ему говорил его папа в настоящей жизни. 

«Идея пригласить Сергея сначала показалось безумной, но потом были пробы, Рузиль, Ваня и Сережа сели, прочли сцену — и случилась магия. Спасибо, Артист!» — поделился постановщик», – заявил он. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль». 

К слову, Крыжовников признался, что познакомился с Буруовым на съемках шоу «Большой разнице», где был режиссером, а тот «блистал звездой». И тогда произошла их ссора из-за одной из порой. Их общение свелось к минимуму, но потом они забыли про свои обиды. Жора рад, что теперь у них хорошие отношения. 

Жора Крыжовников и Сергей Бурунов помирились. Фото: соцсети Жоры Крыжовникова

Читайте также