Режиссер сериала «Слово пацана» Крыжовников признался, что съемки с Буруновым ему казались безумными

Жора Крыжовников стал успешным режиссером. Уже не первый месяц россияне обсуждают его сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем он снял молодых актеров, а также несколько известных персон.

Так роль папы Вовы Адидаса, которого сыграл Иван Янковский, а также Марата в лице актера Рузиля Минекаева, досталась Сергею Бурунову. У него в картине про группировки 80-х в Казани роль очень серьезная. Крыжовников признался, что у этого персонажа многие было от его отца. Режиссер даже дал ему фразу, которую ему говорил его папа в настоящей жизни.