Режиссер сериала «Слово пацана» Крыжовников признался, что съемки с Буруновым ему казались безумными

Жора Крыжовников стал успешным режиссером. Уже не первый месяц россияне обсуждают его сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нем он снял молодых актеров, а также несколько известных персон.
Так роль папы Вовы Адидаса, которого сыграл Иван Янковский, а также Марата в лице актера Рузиля Минекаева, досталась Сергею Бурунову. У него в картине про группировки 80-х в Казани роль очень серьезная. Крыжовников признался, что у этого персонажа многие было от его отца. Режиссер даже дал ему фразу, которую ему говорил его папа в настоящей жизни.
«Идея пригласить Сергея сначала показалось безумной, но потом были пробы, Рузиль, Ваня и Сережа сели, прочли сцену — и случилась магия. Спасибо, Артист!» — поделился постановщик», – заявил он.
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К слову, Крыжовников признался, что познакомился с Буруовым на съемках шоу «Большой разнице», где был режиссером, а тот «блистал звездой». И тогда произошла их ссора из-за одной из порой. Их общение свелось к минимуму, но потом они забыли про свои обиды. Жора рад, что теперь у них хорошие отношения.
Жора Крыжовников и Сергей Бурунов помирились. Фото: соцсети Жоры Крыжовникова