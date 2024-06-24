Менеджер Земфиры* не стал комментировать слухи о возвращении певицы в Россию

Земфира* уехала во Францию, где проводит время с подругой Ренатой Литвиной. Они уже два года предпочитают жить за границей. Если актриса участвует в модных показах, фотосессиях и спектаклях, то певица крайне редко дает концерты. А 24 июня появились слухи, что Земфира* вернулась в Россию. В телеграм-каналах появилось фото, где девушка, очень похожая на артистку, выходит из машины.

Ее заметили в центре Москвы возле одной из стоматологических клиник. По данным телеграм-канала «Хуже и не скажешь», на снимках действительно запечатлена певица.

Однако неизвестно, когда были сделаны снимки. Дело в том, что в столице тепло, а на кадрах деревья лысые, а сама Земфира* облачена в черное пальто. Также она выглядит более упитанной, хотя в последние годы артистка стала очень худой. При этом в стоматологической клинике не подтвердили и не опровергли приезд звездной гостьи.

Пока неизвестно, зачем именно Земфира* могла вернуться в Россию. Хоть стоимость лечения зубов в родной стране дешевле, чем во Франции, артистка не может пожаловаться на бедность. Ее выступление на частном мероприятии стоит около 220 тысяч долларов (19 миллионов рублей). А по данным Forbes, доход звезды в год составляет 440-528 миллионов рублей.

Артистка могла приехать в Москву, чтобы продать свою квартиру. У нее есть недвижимость на Фрунзенской набережной, пишет KP.RU.

Когда журналисты связались с менеджером Земфиры*, но она не стала комментировать слухи о возвращении звезды.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.