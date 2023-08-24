Оскорбила страну, разнесла гримерку: Земфира* в Казахстане крупно оскандалилась

Певица Земфира* угодила в большой скандал после своего концерта в Казахстане. Артистка разразилась гневной тирадой в адрес организаторов в соцсетях, ей не понравились акустика и звук на стадионе Астаны, где она выступала.

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В пылу гнева она написала название страны с маленькой буквы, чем спровоцировала негативную реакцию в свою сторону - пользователи пишут, что оскорблены и больше не посетят ее концерты, сообщает сайт kp.ru.

А организаторы показали, что после себя оставила в гримерке звезда. Оказалось, что после Земфиры* и ее коллектива помещение разнесено в щепки, разбита посуда, еда и напитки валяются на полу, сброшенные вместе со скатертью.

«Артистка, ее гости и музыканты находились в гримерках. Долго. Я хочу опубликовать фото и видео гримерки музыкантов артистки в Астане. Мы не можем указать, кто именно совершил этот вандализм. Утром Земфира вылетела домой», - написала организатор концерта в Астане Дана Орманбаева.

По словам девушки, проблемы со звуком на концерте были связаны с со слабо звучащим голосом самой певицы.

«В тот вечер это был именно сам голос, сам человек. Такое случается. Голос тоже устает, тем более, если не отдыхать вовремя. И этот фактор надо учитывать. Мы ни в коем случае не осуждаем, наоборот, считаем, что произошедшее вовсе - не криминал. У всех у нас может сесть голос даже в обычной жизни», - объяснилась Орманбаева.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.