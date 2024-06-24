Настасья Самбурская впервые показала своего нового возлюбленного: «Можете выдыхать»

Настасья Самбурская снимается в кино и поет на сцене. За последние несколько лет актриса привела себя в идеальную форму. Она также стала больше зарабатывать и уже соглашается не на все роли.

Только о личной жизни артистка говорит редко. Она не раз признавалась, что рядом с собой хочет видеть достойного мужчину с хорошим заработком. И на этот раз Самбурская неожиданно захотела раскрыть свой секрет. Она призналась, что состоит в отношениях.

В соцсети актриса опубликовала фото, на котором красовалась с брутальным мужчиной с бородой. Он с нежностью к ней прильнул. Артистка была в черном платье, с укладкой и алой помадой на губах.