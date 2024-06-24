Настасья Самбурская впервые показала своего нового возлюбленного: «Можете выдыхать»

Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление. Фото: Global Look Press

Настасья Самбурская решила развеять все слухи вокруг личной жизни и призналась, что счастлива с мужчиной.

Настасья Самбурская снимается в кино и поет на сцене. За последние несколько лет актриса привела себя в идеальную форму. Она также стала больше зарабатывать и уже соглашается не на все роли.

Только о личной жизни артистка говорит редко. Она не раз признавалась, что рядом с собой хочет видеть достойного мужчину с хорошим заработком. И на этот раз Самбурская неожиданно захотела раскрыть свой секрет. Она призналась, что состоит в отношениях. 

В соцсети актриса опубликовала фото, на котором красовалась с брутальным мужчиной с бородой. Он с нежностью к ней прильнул. Артистка была в черном платье, с укладкой и алой помадой на губах. 

«Можете выдыхать», — заявила она.

Настасья Самбурская запечатлелась с бойфрендом. Фото: соцсети Настасьи Самбурской

Поклонники были поражены тому, как Настасья выглядит. Имя и другие подробности о своем избраннике она пока говорить не стала. Актриса всегда предпочитает ограждать личную жизнь от общественности.

Напомним, что ранее артистка была в отношениях с белорусским киноактером Кириллом Дыцевичем. Они год прожили в браке. 

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