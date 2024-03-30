«На что человек надеялся?»: Настасья Самбурская рассказала про свидание с женатым

Актриса и певица Настасья Самбурская рассказала поклонникам, как сходила на свидание. Звезда давно в активном поиске, и один парень предложил ей встретиться. Сначала она отказала ему, дескать, сразу поняла, что он ее не потянет. Но накануне решила дать ему шанс и сама позвала в ресторан. Только вот свидание не задалось с первого его слова.

«Только подхожу, флюиды даже не успела пустить, он мне сразу такой: «Я женат». Я вот сижу думаю, а что мне с этой информацией делать», - рассказала актриса.

Настасья все-таки осталась в ресторане, но только потому, что была сильно голодна. А мужчину попросила удалиться. Он посидел 5 минут молча, потом поинтересовался спортивными увлечениями звезды, встал и ушел.

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После случившегося актриса пожаловалась подписчикам: «На что человек надеялся?». И добавила, что испытала не очень приятное ощущение, будто на нее в том ресторане вылили ушат помоев.