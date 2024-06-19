Лянка Грыу рассказала, что эмигрировала в США из-за сына

Лянка Грыу больше 30 лет снимается в кино. Она в какой-то момент стала жить на две страны. Актриса состояла в браке с режиссером Михаилом Вайнбергом. У них родился сын Максим, у которого диагностировали аутизм. В 2014 году у нее произошла спонтанная эмиграция в США. Они поехали отдыхать в Мексику, а потом приехали в Нью-Йорк, где в итоге осталась из-за ребенка, который заболел.

По ее словам, она оказались там с мамой и мужем. Звезда подчеркнула, что ей пришлось забыть про свое прошлое. Она даже никому не сообщила, что уехала, пишет «ОК».

Она пояснила, что на тот момент у нее были большие планы по работе, ее утвердили в несколько проектов. Однако Лянке сообщили, что надо заняться ребенком. И в первое время за границей ей было особенно тяжело, так как она не знала язык, а с собой взяла только летние вещи, а в Нью-Йорке на тот момент была зима. Ей пришлось пройти это испытание. Теперь Грыу живет на две страны, часто приезжая в Россию.

«Ты осознаешь же, что эмиграция — это рождение заново, это очень тяжелый процесс… Ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому у тебя ребенок с диагнозом «аутизм», и никто не знает, что с ним будет», — рассказывала она.

К слову, лечение помогло ее сыну. Позже они перебрались в Лос-Анджелес. Мальчик ходит в обычную школу. По словам самой Лянки, она не собирается насовсем покидать Россию.