«Была выжжена до состояния пепла»: Лянка Грыу поделилась воспоминании о тяжелом разводе

Актриса Лянка Грыу поделилась последствиями развода с режиссером в 2022 году.

Грыу призналась, что была эмоционально истощена. Расставание с Михаилом Вайнбергом длилось на протяжении долгого времени, и только в прошлом году знаменитости развелись.

«Для меня 2019 год стал переломным по моим личным причинам. А 2020-й год стал тяжелым для многих. Мы же в этот год еще приняли решение с мужем разводиться. В 2021-м я была выжжена до состояния пепла. 2022 – начала свой путь к себе. Но физически, морально и эмоционально была обесточена. Мой психотерапевт выписал мне антидепрессанты», – вспомнила Лянка.

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