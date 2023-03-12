«Была выжжена до состояния пепла»: Лянка Грыу поделилась воспоминании о тяжелом разводе

Актриса Лянка Грыу поделилась последствиями развода с режиссером в 2022 году.
Грыу призналась, что была эмоционально истощена. Расставание с Михаилом Вайнбергом длилось на протяжении долгого времени, и только в прошлом году знаменитости развелись.
«Для меня 2019 год стал переломным по моим личным причинам. А 2020-й год стал тяжелым для многих. Мы же в этот год еще приняли решение с мужем разводиться. В 2021-м я была выжжена до состояния пепла. 2022 – начала свой путь к себе. Но физически, морально и эмоционально была обесточена. Мой психотерапевт выписал мне антидепрессанты», – вспомнила Лянка.
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«Я знаю, каково это – полностью разрушаться внутри. Терять весь готовый план своей дальнейшей жизни и понимать, что этого больше нет. И не будет. Это происходило у меня несколько раз. Сейчас я твердо уверена, что 2023-й год – это мой личный год перерождения», – добавила актриса в беседе с thevoicemag.ru.
Напомним, ранее артистка Глюкоза поделилась архивной записью со свадьбы с Александром Чистяковым.