Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сыграл свадьбу с новой возлюбленной

Курбан Омаров 10 мая решил сыграть свадьбу. Он несколько месяцев готовился к важному событию. Бизнесмен строит отношения с избранницей по имени Валерия. Он стал с ней жить вскоре после развода с Ксенией Бородиной в 2021 году. Если с телеведущей у него была очень пышная свадьба, то теперь он сделал более скромное, но элегантное торжество.
Омаров выложил кадры, на которых можно увидеть машину в стиле ретро. Невеста облачилась в лаконичное платье с длинной юбкой. Жених выбрал костюм и черную рубашку.
Курбан Омаров и Валерия сыграли свадьбу. Фото: соцсети Курбана Омарова
Поклонники сочли кадры странными, так как на них нет лиц пары, а также нет банкета. Многие решили, что влюбленные просто устроили фотосессию в свадебном стиле, чтобы создать интригу. Однако большая часть фанатов поздравила молодоженов с радостным событием.
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Напомним, недавно Бородина съездила в США с дочками Марусей и Теоной. Там она увиделась с родственниками Курбана. Примечательно, что телеведущая с самим бывшим мужем предпочитает не общаться. Она не раз жаловалась, что он не стремится видеться со своей дочкой Теоной.
Курбан Омаров с возлюбленной отказался от пышного праздника. Фото: соцсети Курбана Омарова