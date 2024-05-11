Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сыграл свадьбу с новой возлюбленной

Курбан Омаров 10 мая решил сыграть свадьбу. Он несколько месяцев готовился к важному событию. Бизнесмен строит отношения с избранницей по имени Валерия. Он стал с ней жить вскоре после развода с Ксенией Бородиной в 2021 году. Если с телеведущей у него была очень пышная свадьба, то теперь он сделал более скромное, но элегантное торжество.

Омаров выложил кадры, на которых можно увидеть машину в стиле ретро. Невеста облачилась в лаконичное платье с длинной юбкой. Жених выбрал костюм и черную рубашку.