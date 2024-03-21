Глафира Тарханова рассекретила пятую беременность

40-летняя актриса Глафира Тарханова рассекретила свое интересное положение. Звезда появилась на премьере сериала «Обоюдное согласие», во втором сезоне которого сыграла главную роль. Для знаменитой матери это уже пятая беременность.

Тарханова позировала на красной дорожке в платье свободного кроя, усыпанном крупными пайетками, однако скрыть внушительный животик не смогла.

Звезда призналась, что пятая беременность не мешает ей оставаться в обойме – только вчера актриса вернулась с гастролей, а уже сегодня блистает на премьере в кинотеатре. Более того, планирует работать весь апрель, сообщает mk.ru.

Напомним, Тарханова счастлива в браке с актером Алексеем Фадеевым, за которым замужем с 2005 года. За это время они стали родителями четырех мальчиков – Корнея, Ермолая, Гордея, Никифора.