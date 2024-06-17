Выступление певицы Жанны Агузаровой вырезали из трансляции Премии Муз-ТВ

Певица Жанна Агузарова в 61 год продолжает выступать, но делает это крайне редко. Она всегда славилась своим эпатажным и необычным стилем.

Певицу Жанну Агузарову сложно с кем-то перепутать. В последнее время она скрывает даже где живет. Но на днях она неожиданно приняла участие в Премии Муз-ТВ. Артистка в шортах продефилировала по ковровой дорожке. Многих удивило, что под темными очками на один глаз она приклеила бумажку с нарисованным глазом. Примечательно, что после этого в светских кругах стали обсуждать, что звезда так маскировала неудачную пластику.

Оказалось, что Жанна Агузарова даже выступила на Премии, но ее номер вырезали из эфира. Жанна Агузарова сначала просто пела, а под конец перестала попадать в фонограмму: открывала рот невпопад и отплясывала. Появились слухи, что из-за этого ее выступление не показали по ТВ. Но в окружении звезды заявили, что ситуация обстояла иначе.

«Был брак по свету и графике», — заявили они.

Ко всему прочему, перед появлением на красной дорожке у Жанны начались проблемы из-за обуви на платформе.

«Мы поняли, что эти новые туфли не пускают отработать на красной дорожке. Они спадали с ножки и не давали в буквальном смысле идти. Дикий стресс. Все — и Жанна — в ужасе и даже в панике. Бежать в гримерку за скотчем не было времени просто», — пояснили в окружении звезды, пишет « МК ».