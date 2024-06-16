«Женщина-кошка»: как сейчас выглядит 61-летняя певица Жанна Агузарова

Эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков отметил, что у Жанны Агузаровой была подтяжка средней трети лица.

«Свежих следов оперативного вмешательства нет, но относительно ее возраста — средняя треть лица в достаточно хорошем состоянии», — сказал Володченков.

Он добавил, что, скорее всего, результат подтяжки оказался не таким, на который рассчитывала Жанна Агузарова. Этим объясняется тот факт, что певица обмотала шею шарфом, а глаза спрятала под темными очками.

По материалам kp.ru