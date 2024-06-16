«Женщина-кошка»: как сейчас выглядит 61-летняя певица Жанна Агузарова

Певица Жанна Агузарова некогда была невероятно популярной. Сейчас знаменитости 61 год, и она практически полностью утратила свой прежний облик.
Звезда увлеклась пластическими операциями, заметно перекроила внешность. Жанна Агузарова стала неузнаваемой. Своим внешним видом она поразила публику, появившись в минувшую пятницу, 14 июня, на Премии телеканала МУЗ-ТВ.
Поклонники перешептывались, увидев Жанну Агузарову, заявив, что она стала похожа на «женщину-кошку». Так обычно называют дам с неудачной пластикой, которая меняет черты лица, прямо скажем, не в лучшую сторону.
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Так Жанна Агузарова выглядит сейчас. Фото: соцсети Жанны Агузаровой
Эксперт по пластической хирургии при Росздравнадзор по Москве и Московской области Иван Володченков отметил, что у Жанны Агузаровой была подтяжка средней трети лица.
«Свежих следов оперативного вмешательства нет, но относительно ее возраста — средняя треть лица в достаточно хорошем состоянии», — сказал Володченков.
Он добавил, что, скорее всего, результат подтяжки оказался не таким, на который рассчитывала Жанна Агузарова. Этим объясняется тот факт, что певица обмотала шею шарфом, а глаза спрятала под темными очками.
По материалам kp.ru
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