Борющаяся с раком Кейт Миддлтон впервые с 2024 году появилась на публике

Кейт Миддлтон уже давно не выходила в свет. Последний раз она появлялась на публике в декабре на рождественской службе. Потом принцесса Уэльская перенесла операцию. После этого у нее обнаружили рак. Сначала она утаивала от всех диагноз, но потом публично объявила, что проходит химиотерапию. Сначала планировалась, что к концу апреля Кэтрин уже будет посещать мероприятия, но этого не произошло. Ожидалось, что до конца года не не будет участвовать ни в каких мероприятиях.
Однако 15 июня в Великобритании состоялся традиционный праздничный парад Trooping the Colour. Неожиданно Миддлтон появилась на нем вместе со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Она приехала в карете вместе с наследниками и принцем Уильямом, который был в парадном мундире.
Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press
Кэтрин облачилась в лаконичное белое платье с контрастными черными вставками и шляпку. Визажисты сделали ей яркий макияж с акцентом на глаза и чувственные губы. Волосы принцессы Уэльской были собраны в низкий пучок. Наряд подчеркнул ее худобу. И даже макияж не скрыл круги под глазами. Однако Миддлтон держалась стойко. Она вышла на балкон с другими членами семьи и улыбалась публике.
Ее сыновья были в черных костюмах со сверкающими пуговицами, а малышка Шарлотта предстала в темно-синем платье с белым бантом в морском стиле. Во время парада Кэтрин то и дело наклонялась к дочке и переговаривалась с ней. На этот раз даже принц Луи, который давно прославился как непоседа, вел себя достаточно сдержанно.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press