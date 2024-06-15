Борющаяся с раком Кейт Миддлтон впервые с 2024 году появилась на публике

Кейт Миддлтон уже давно не выходила в свет. Последний раз она появлялась на публике в декабре на рождественской службе. Потом принцесса Уэльская перенесла операцию. После этого у нее обнаружили рак. Сначала она утаивала от всех диагноз, но потом публично объявила, что проходит химиотерапию. Сначала планировалась, что к концу апреля Кэтрин уже будет посещать мероприятия, но этого не произошло. Ожидалось, что до конца года не не будет участвовать ни в каких мероприятиях.

Однако 15 июня в Великобритании состоялся традиционный праздничный парад Trooping the Colour. Неожиданно Миддлтон появилась на нем вместе со своими детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Она приехала в карете вместе с наследниками и принцем Уильямом, который был в парадном мундире.