Лена Катина впервые после родов появилась с мужем на съемках новогоднего Comedy Club

Лена Катина много лет выступает на сцене. Она была участницей группы «ТаТу», которая гремела на весь мир. Однако потом дуэт распался. Катина стала строить сольную карьеру. Примечательно, что у нее растет сын Александр, которого певиц родила после возвращения из США в 2015 году.

Отцом мальчика оказался рок-музыкант Сашо Кузманович, с которым она сыграла свадьбу. Но их союз дал трещину. А в 2022 году артистка снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. А июле этого года она родила сына Демьяна.