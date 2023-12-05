Лена Катина впервые после родов появилась с мужем на съемках новогоднего Comedy Club

Лена Катина. Фото: соцсети Лены Катиной

Экс-солистка группы «ТаТу» успела похудеть после родов. Певица Лена Катина в приталенном костюме появилась на публике.

Лена Катина много лет выступает на сцене. Она была участницей группы «ТаТу», которая гремела на весь мир. Однако потом дуэт распался. Катина стала строить сольную карьеру. Примечательно, что у нее растет сын Александр, которого певиц родила после возвращения из США в 2015 году. 

Отцом мальчика оказался рок-музыкант Сашо Кузманович, с которым она сыграла свадьбу. Но их союз дал трещину. А в 2022 году артистка снова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. А июле этого года она родила сына Демьяна. 

Четыре месяца Лена восстанавливалась. Она не появлялась на публике. А вот 5 декабря певица впервые после родов вышла в свет. Она приехала на съемки новогоднего Comedy Club. Рыжеволосая исполнительница облачилась в алые широкие брюки и приталенный жакет. Ее сопровождал муж. Он предпочел современный лук с брюками в квадратик и бомбером горчичного цвета. Пара позировала в обнимку для фото на фоне знаменитых красных декораций. 

«Съемки новогоднего Comedy! Пришел поддержать любимую жену», – заявил Спиридонов.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов. Фото: соцсети Лены Катиной

Поклонники и друзья восхитились тем, как выглядит Катина. «Лен, ты точно родила недавно? Незаконно так выглядеть сногсшибательно!» – написала концертный менеджер Анна Чернякина. Многие подписчики признались, что теперь будут ждать нового выпуска шоу. К слову, в нем также приняли участие Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие звезды.

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