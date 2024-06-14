«Не изменял даже в мыслях!»: неверность принца Уильяма по отношению к Кейт Миддлтон опровергла таролог Горшкова

Кейт Миддлтон в настоящее время отошла временно от светской жизни из-за болезни. Однако некоторые увидели в этом подвох, поползли слухи об изменах принца Уильяма и нервном срыве его супруги.

Сайт Teleprogramma.pro попросил посмотреть по картам Таро, насколько эти разговоры могут соответствовать истине, таролога Анну Горшкову . И эксперт однозначно ответила: нет, муж Кейт Миддлтон не изменял ей ни физически, ни даже в мыслях. На редкость верный мужчина.

«Карты показывают, что Уильям не изменял никогда. Это редкий случай, когда мужчина с такими возможностями даже в мыслях, в своих желаниях не «ходил налево». Уильям абсолютно ориентирован на семью и родовые ценности», — сказала эксперт.