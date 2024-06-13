В доме брата Максима Галкина* провели обыски в связи с делом о хищении в Минобороны

Максим Галкин*, известный юморист, предпочитает не распространяться о своей семье, однако известно, что он поддерживал тесные отношения со своим старшим братом Дмитрием, который часто бывал у него в гостях в замке в деревне Грязь. А когда юморист с семьей уехал в Израиль, то именно Дмитрий Галкин предоставил родственникам свой особняк с бассейном.

А теперь, как стало известно, в доме Дмитрия на Рублевке прошли обыски, связанные с подозрениями в хищениях в военном ведомстве. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

В ходе обысков в доме Дмитрия были изъяты компьютеры и другая техника.

Стоит отметить, что Дмитрий Галкин 8 лет назад занимал пост гендиректора ООО «Военно-промышленная компания», которая разрабатывала и производила легкую колесную бронетехнику для нужд Минобороны и других силовых структур.

Теперь Дмитрий соучредитель ООО «Оружейные мастерские», где в его распоряжении находится 25% акций. Эта компания также занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.

Претензии к родственнику Максима Галкина* предъявил «Завод имени Дегтярева», который требует взыскать с фирмы Галкина-старшего 2,1 миллиона рублей. Эта сумма должна быть выплачена по договору поставки от января 2023 года. Напомним, что сам Максим Галкин* с женой Аллой Пугачевой находится в Юрмале.

Пока сам Дмитрий Галкин не прокомментировал произошедшее. Родственник звезды редко появляется на публике и предпочитает не говорить о своих делах.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.