«У них есть масса осведомителей: о Пугачевой и Галкине* рассказал Дзюник

Продюсер Леонид Дзюник высказался об Алле Пугачевой и ее муже Максиме Галкине* сайту Teleprogramma.pro после выхода ее песни «Не высовывайся, дочка» на платформах Интернета.

Сейчас ни у кого нет сомнения, что народная артистка этой композицией не хотела донести до людей ничего музыкального, а только выразить свою позицию.

«Она хочет сказать, но ей, как народной артистке Советского Союза, бывшей Примадонне, неудобно высказываться в отношении всего, что происходит в нашей стране. Они ведь с Галкиным* все прекрасно видят и понимают в отношении того, что происходит в нашей стране. И оценивают ситуацию.

Я думаю, что у них есть масса осведомителей из России, из Москвы, которые дают им информацию, затем они ее перерабатывают и выдают вот такие песни. То, что другие по глупости озвучивают прямо, Пугачева выдает в образе матери в песне, которая говорит: «Не высовывайся, дочка. Отсидись в уголочке». Они уверены, что нужно пересидеть и все вернется. Не вернется!» — резюмировал собеседник издания.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.