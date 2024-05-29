Максим Галкин* в третий раз попытался снять статус иноагента через суд

Максим Галкин* уже два года живет за границей. Он в сентябре 2022 года был признан иностранным агентом. Артист пытался оспорить решение Минюста России. Недавно юморист в третий раз подал иск в суд, пытаясь избавиться от статуса иностранного агента. Однако муж Аллы Пугачевой вновь потерпел неудачу.

Адвокат звезды во время слушания в суде заявил, что Галкин* не занимается политической деятельностью, а лишь «через творчество выражает взгляды». Также юрист отметил, что статус иностранного агента «нарушает права на свободу передвижения». Несмотря на эти доводы, иск не был удовлетворен.

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Напомним, что Максим Галкин* активно гастролирует. Он дает концерты в разных странах. Ранее юморист не смог выступить на Бали, так как его не пустили власти. А также были отменены его концерты в Таиланде.

По материалам телеграм-канала SHOT

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.