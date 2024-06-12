МакSим — о том, что младшая дочка не захотела заниматься музыкой: «Для меня ее отказ — большая печаль»

Марина Абросивмова, которая известна под псевдонимом певица МакSим, недавно завершила лечение от алкогольной зависимости. Она провела несколько месяцев в рехабе. Артистка теперь намерена вернуться на сцену. Она заверила, что продолжит петь вживую и готовит большой концерт. В интервью Teleprogramma.pro артистка призналась, что ее талант к вокалу передался детям. Она растит дочку Александру от первого мужа Алексея Луговцова. Ей уже 15 лет. Также звезда воспитывает дочку Марию от бизнесмена Антона Петрова, которой уже девять лет.

По словам МакSим девочки прекрасно поют и знают весь ее репертуар. Но певица отметила, что младшая наследница стала увлекаться танцами. По ее словам, Мария делала успехи в музыкальной школе, а потом программа стала сложнее, поэтому она отказалась туда ходить.

«В итоге она сказала, что будет делать все, что угодно, только не заниматься музыкой, хотя у нее есть предрасположенности. Гимнастикой тоже могла бы заняться, но ей будет 10 лет и уже поздновато. В общем, для меня ее отказ заниматься музыкой — большая печаль. Но, учитывая то, что раньше она хотела стать шлагбаумщиком (смеется), видно, что ребенок меняется в своих желаниях», — заявила звезда.

Также певица похвасталась, что ее старшая наследница знает английский язык, хорошо на нем говорит и даже сочиняет песни на английском языке. МакSим рассказала, что Александра даже на гитаре играет лучше, чем она.