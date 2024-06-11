МакSим: «У меня были и взлеты, и падения, но я стараюсь легко идти по жизни»

Имя певицы МакSим в последнее время появляется в новостях по поводам, не связанным с музыкой. В прошлом году артистка взяла паузу в карьере, а позже рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем и проходит лечение от зависимости. Сейчас Марина Максимова (настоящее имя певицы. - Ред.) начала выступать, иногда появляется в телешоу и готовит большой сольный концерт. О том, как происходит выбор песни для возвращения к активной концертной жизни, а также об отдыхе и подросших дочерях МакSим рассказала журналу «Телепрограмма».

«Хочу двигаться дальше в правильном направлении»

- Марина, несмотря на вашу хрупкость, вы производите впечатление человека, которого невозможно сломить ударами судьбы. А их было немало: это и серьезное ДТП в 2020 году, и пневмония в 2021 году, когда буквально вся страна молилась за ваше выздоровление. Расскажите, как вы справляетесь со всем этим?

- Вы знаете, у меня были и взлеты, и падения, но я стараюсь легко идти по жизни. Конечно, на любом самом веселом и отважном пути бывают и ямки, и рытвины. Помню случай, как однажды в детстве я бежала (а я была очень активным ребенком!) - упала, в очередной раз расшибла себе коленку, потерла немного рукой и побежала дальше. А рядом женщина с ужасом закричала, что ребенок разбился. И в жизни точно так же. После каждого такого испытания я как-то встаю… Да, физически тяжело, но, наверное, генетика помогает, я восстанавливаюсь практически полноценно.

- Весной прошлого года появились сообщения, что вам сложно выступать на концертах из-за проблем со здоровьем. Позже вы рассказали, что проходите лечение от зависимости. Как вы сейчас себя чувствуете и планируете ли проводить концерты?