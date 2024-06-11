МакSим: «У меня были и взлеты, и падения, но я стараюсь легко идти по жизни»

Имя певицы МакSим в последнее время появляется в новостях по поводам, не связанным с музыкой. В прошлом году артистка взяла паузу в карьере, а позже рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем и проходит лечение от зависимости. Сейчас Марина Максимова (настоящее имя певицы. - Ред.) начала выступать, иногда появляется в телешоу и готовит большой сольный концерт. О том, как происходит выбор песни для возвращения к активной концертной жизни, а также об отдыхе и подросших дочерях МакSим рассказала журналу «Телепрограмма».
«Хочу двигаться дальше в правильном направлении»
- Марина, несмотря на вашу хрупкость, вы производите впечатление человека, которого невозможно сломить ударами судьбы. А их было немало: это и серьезное ДТП в 2020 году, и пневмония в 2021 году, когда буквально вся страна молилась за ваше выздоровление. Расскажите, как вы справляетесь со всем этим?
- Вы знаете, у меня были и взлеты, и падения, но я стараюсь легко идти по жизни. Конечно, на любом самом веселом и отважном пути бывают и ямки, и рытвины. Помню случай, как однажды в детстве я бежала (а я была очень активным ребенком!) - упала, в очередной раз расшибла себе коленку, потерла немного рукой и побежала дальше. А рядом женщина с ужасом закричала, что ребенок разбился. И в жизни точно так же. После каждого такого испытания я как-то встаю… Да, физически тяжело, но, наверное, генетика помогает, я восстанавливаюсь практически полноценно.
- Весной прошлого года появились сообщения, что вам сложно выступать на концертах из-за проблем со здоровьем. Позже вы рассказали, что проходите лечение от зависимости. Как вы сейчас себя чувствуете и планируете ли проводить концерты?
У певицы три собаки: далматин, шпиц и дворняга Тэфи, которого взяли из приюта. Фото: личный архив певицы МакSим
- Сейчас я чувствую себя хорошо. Да, на моем пути бывает всякое - и взлет, и падение, как на волне. Я занимаюсь водными видами спорта, поэтому сравниваю свою жизнь с катанием на волнах. Иногда случается такое, что летишь аж до самого дна. И вот кто видел то самое дно, если он сумеет вернуться оттуда, то удивительным образом встанет на более высокую ступеньку своего развития, чем был до этого. Концерты обязательно будут, конечно! В настоящее время мы планируем большой сложный концерт.
У меня была пауза, не буду вдаваться в подробности. Да, физически мне пришлось нелегко, и морально это действительно тяжело. Но я не хочу акцентироваться на этом. Я встречала многих людей, прошедших путь избавления от зависимости, как и я. Дальше они живут так, как будто это было главным событием в их жизни. Я так не хочу. Хочу переступить через это и двигаться дальше в правильном направлении. А не гордиться тем, что я такая молодец, бросила пить. И как будто больше ничего не происходит. Но в любом случае без музыки я не обойдусь никак, потому что это смысл моей жизни, это и есть я.
- Какие-то СМИ даже написали, что вы приостанавливаете свою концертную деятельность, а выступать будете только на корпоративах и чуть ли не под фонограмму. Это ведь не может быть правдой?
- Это сообщение очень смешное и глупое, просто маразматичное, поэтому я даже не стала эту информацию опровергать. Мой жизненный удел - быть музыкантом, музыкантом достойным, и стараться правильно выстраивать свой график. Я выступаю всегда только живьем, и это знает каждый, кто видел мои концерты.
- Марина, невозможно забыть, как вы выступили после финала Кубка России по футболу 2022 года, исполнив свою песню вместе с игроками «Спартака», а также тысячами болельщиков. Интересуетесь этим видом спорта?
Песня «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатского движения московского «Спартака». Фото: Global Look Press
- Футбол я любила еще в детстве. И помимо карате, в котором имела довольно значительный успех - получила красный пояс, занималась еще и этим видом спорта. Когда мне было 11 лет, с женской сборной от Казани мы ездили на соревнования в Москву. Получили второе место. Это была незабываемая поездка! А сейчас в футбол часто играем на гастролях с моими музыкантами. Иногда так весело проводим время. Ну и вообще, как гонять мяч по полю, все мы знаем, конечно. Ребята из «Спартака» часто приглашают меня на свои матчи. Мы с удовольствием приходим, болеем. Вообще мы за спорт. Я много занимаюсь физкультурой. Несмотря на то, что по мне иногда не скажешь (смеется). Считаю, что это самый главный и первый шаг к красоте, молодости, успеху, спокойствию и счастью.
- Очень интересные получились версии песен «Отпускаю» с Егором Кридом и «Знаешь ли ты» с Димой Биланом. Скажите, еще какие-то дуэты планируете в ближайшее время?
- Пока нет. Сейчас у меня первостепенная задача - выпустить песню, причем такую, какую я хочу. Раньше мне говорили: «Марина, пора новую песню!» Я садилась и писала. То есть я не ждала какую-то музу, не дожидалась вдохновения. Видимо, эта муза всегда была со мной или во мне. Но я так долго не выпускала песни, произошли такие события… Я не могу позволить себе выпустить просто песню, просто про любовь мужчины и женщины. В любом случае она будет, конечно, про чувства. Но пока я выбираю из того, что у меня пишется. Вообще у меня пишется всегда и бесконечно. Но пока я не нашла то, что хотела бы выпустить… Это должна быть какая-то особенная, что ли, песня, подходящая моменту.
«Побаловаться я люблю»
МакSим и спорт - всегда вместе! Фото: личный архив певицы МакSим
- В одном из сезонов шоу «Маска» 12+ вы появились в гостевой маске Мышки и очень низким голосом исполнили «Дорогой длинною». В других телешоу не хотите принять участие?
- Ой, побаловаться я люблю, хлебом не корми (смеется). Но все-таки сейчас мне важнее моя собственная песня и мои сольные концерты. Конечно, в жюри разных проектов приглашают постоянно и участвовать предлагают. Я обязательно соглашусь, но немного позже. Наиграюсь еще!
- Что еще сейчас вас интересует, кроме музыки?
Певица с воспитанниками своей школы искусств. Фото: личный архив певицы МакSим
- Особое внимание уделяю теме благотворительности, недавно ездила в дом для мам-одиночек, оказавшихся в трудной ситуации. Побеседовала с ними, выслушала просьбы, и скоро вместе с моей школой искусств осуществим их. Мне важно показать, что даже в тех проблемах, где кажется, что рядом никого нет, ты не одна, и есть очень много людей, готовых протянуть тебе руку помощи. Также на днях мы с моей школой устроили небольшой концерт для детишек с особенностями развития семейного центра Дмитровский. На своих концертах я часто вижу людей в инвалидных креслах и их неподдельные эмоции и искреннюю теплоту. Часто подключаю учеников своей школы к различным благотворительным мероприятиям, так как необходимо не только развивать внутренние таланты, но и воспитать человека, который учится проявлять заботу и милосердие.
- Расскажите, пожалуйста, о ваших дочерях. Определились ли они уже с будущей специальностью? Пробуют ли они исполнять ваши или, может быть, писать свои песни?
У Марины две красавицы-дочки - Александра и Мария. Фото: личный архив певицы МакSим
- Обе мои дочери (Александре 15 лет, Марии 9 лет. - Ред.) очень хорошо поют - видимо, от мамы передалось. И, конечно, они наизусть знают мой репертуар. Младшая сейчас больше увлеклась танцами. К сожалению, она не стала всерьез заниматься музыкой. В музыкальной школе у нее все было очень хорошо, но потом программа стала очень сложной. В итоге она сказала, что будет делать все что угодно, только не заниматься музыкой, хотя у нее есть предрасположенности. Гимнастикой тоже могла бы заняться, но ей будет 10 лет и уже поздновато. В общем, для меня ее отказ заниматься музыкой - большая печаль. Но, учитывая то, что раньше она хотела стать шлагбаумщиком (смеется), видно, что ребенок меняется в своих желаниях. Старшая очень хорошо говорит по-английски, сочиняет на английском песни, прекрасно поет. Еще она отлично играет на гитаре. Куда лучше меня!
- Какие у вас планы на лето? Как вы вообще любите отдыхать?
- У меня так сложилось, что я люблю отдыхать с детьми. Наверное, это идет от родителей. Когда мы росли, нянь не было. Родители работали очень много, мало проводили времени с детьми. И когда у мамы был отпуск, то она его полностью посвящала нам. И вот когда у меня появляются свободные дни, когда есть паузы в расписании, я всегда посвящаю их моим детям. Правда, они уже выросли, и уже нет необходимости выбирать отели с детскими площадками и конкурсами. Это все уже им не особо интересно. Но лет 8 назад я открыла для себя путешествия по нашей стране и была безумно впечатлена. Мы проехали весь Алтай, увидели плато Путорана (расположено в Красноярском крае. - Ред.). У нас есть красоты, с которыми ничего никогда не сравнится. Как сказал художник Шишкин, ни один лес не сравнить с русским лесом. Так что и этим летом планирую путешествие по России. Тем более готовятся большие музыкальные фестивали - можно будет совместить работу и отдых.