Юлия Меньшова о своей молодости: «У меня было много романов»

Юлия Меньшова не только играет в театре, но также ведет свою передачу в YouTube, а недавно она стала ведущей проекта на телевидении. Многие восхищаются дочкой Владимира Меньшова. Она смогла не только построить карьеру, но и семью. Артистка состоит в браке с Игорем Гординым. У них есть сын Андрей, который недавно женился, а также дочка Таисия. На этот раз Юлия побывала в передаче Иды Галич «Есть вопросики», где ее спросили про молодость. Так как в то время не было соцсетей, то неизвестно, как веселилась артистка.

По словам Юлии, она очень противно-положительная.

«Прям вот дичь я не творила. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Мне кажется, я ее не творила, не потому что чего-то боялась или была какая-то прям идеальная прекрасная дочь. Во-первых, я чувствовала ответственность за то, что я носитель какой-то фамилии и моя дичь может обернуться тем, что это станет известно родителям, как минимум, или я должна не опозорить их. Но в целом мне это не было свойственно. Я человек в этом смысле неинтересный. Мне не требуется экстремальных краев, чтобы понять себя», — сказала звезда.

Она пояснила, что ее даже никогда не привлекали запрещенные вещества. Телеведущая подчеркнула, что ей не нравится, когда она не может контролировать свою жизнь. Однако алкоголь в ее молодости был.

«Бывало, что выпивала и сильно. Я знаю, что такое, когда подруга держит твои волосы. Но до беспамятства — нет, никогда! Если бы это когда-нибудь со мной случилось, то я бы испугалась. Дичи у меня не было, но при этом у меня было очень много романов. Но рассказывать я об этом не буду, потому что это были неинтересные вам люди. Но я не отказывала себе в удовольствии заводить отношения и встречаться с разными молодыми людьми, потому что я была свободна, прекрасна, хороша собой, чего я не понимала достаточно долгое время», — пояснила Меньшова.