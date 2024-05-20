Юлия Меньшова вернется на телевидение с новым шоу после пятилетнего перерыва

Юлия Меньшова уже давно не только играет в театре, но и ведет передачи. Однако она покинула Первый канал, где вела шоу «Сегодня вечером» и «Наедине со всеми». Артистка при этом не осталась без работы. Когда умер ее отец, она стала вести его курс во ВГИКе. Также Юлия стала вести свой проект на YouTube-канале «Сама Меньшова».

Но спустя пять лет она все же решила вернуться на телевидение. Скоро на канале «Dомашний» будет выходить ее передача, где она также будет брать интервью у знаменитых людей. Кроме того, зрителям покажут и те выпуски, которые уже вышли на YouTube.

Первый выпуск новой передачи выпустят 8 июня в 23:00 по московскому времени. Пока сама телеведущая не стала делиться подробностями и объяснять, почему решилась вернуться на ТВ.