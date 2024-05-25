Алентова рассказала о последних днях жизни Меньшова: «Володя не хотел снова в больницу»

Владимир Меньшов умер в 81 год, заразившись коронавирусом. Он попал в больницу, а вслед за ним госпитализировали и его жену Веру Алентову. Но она смогла победить недуг. И теперь спустя три года артистка признается, что так и не смирилась с утратой.

В передаче «Судьба человека» она рассказала, что для нее всегда будут главными мама, Владимир и дочка Юлия. По ее словам, пока она не посещает премьеры, так как ей сложно. Раньше Алентова всегда делала это вместе с супругом.

«Мне надо привыкнуть, что я теперь одна. Понимаю, что мне нужно ходить на премьеры, но мне тяжело», — отметила звезда.

Она рассказала о последний днях жизни Меньшова. Он сначала попал в Боткинкую больницу, где у него диагностировали тромбоэмболию. По словам актрисы, врачи смогли его спасти.

«Они сказали, мол, там наверху кто-то есть, кто о вас, Владимир Валентинович, заботится, потому что вывести этот тромб было очень нелегко. Но, видимо, тому, кто там наверху, на два раза сил не хватило… Володя не хотел снова в больницу, поэтому, когда заболел ковидом, отказался ехать на скорой. На следующий день ему стало хуже», — пояснила Вера Валентиновна.

Она призналась, что уговорила мужа отправится в больницу, а спустя два дня ее госпитализировали, но в другую клинику. Ей удавалось быть на связи с ним благодаря дочке. Когда Меньшов умер, то его супруга переживала, что ее не отпустят на похороны. Но за день до церемонии прощания врачи ее выписали. Алентова отметила, что не помнит, как пошли похороны мужа. Она до сих пор не может поверить в случившееся.

«Могу сказать, что для меня он не ушел. Мы все равно вместе, я все ему рассказываю… Только я живу там, где жила, а он переехал в другую квартиру. Как-то так…» — сказала 82-летняя артистка в беседе с Борисом Корчевниковым.