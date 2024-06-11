Дмитрий Колдун в свой день рождения ухал из Беларуси

Дмитрий Колдун — известный выпускник «Фабрики звезд». Он также ездил на «Евровидение». На этот раз певец отправился в поездку. Он находится на гастролях, поэтому покинул Беларусь. Артист прилетел в Волгоград, где даст концерт. Он признался, что в день рождения будет далеко от родных. При этом певец пояснил, что обычно не устраивает вечеринок и больших праздников.

«Даже не могу вспомнить, чтобы закатывал банкет по такому случаю. Просто если есть возможность, я всегда провожу праздник в узком кругу самых близких. Поскольку сейчас я на гастролях, все подарки будут потом», — заявил Дмитрий, пишет « МК ».

Однако он отметил, что все же у него были запоминающиеся дни рождения. По его словам, однажды его поздравили прямо в самолете по громкой связи пилоты, а стюардессы стали угощать всех игристым на борту. Также певцу запомнился подарок от своего фан-клуба. Артист получил полет на спортивном самолете.

«Мы выполняли с пилотом фигуры высшего пилотажа: петлю Нестерова, колокол и бочку», — вспомнил он.

Напомним, что Колдун настоящий семьянин. Он состоит в браке с Викторией Хамицкой. Их знакомство случилось в школе. У пары растут дети: сын Ян и дочка Алиса.