Дмитрий Колдун разозлил друга перепиской в соцсетях от его имени: «Был очень свирепым»

Певец Дмитрий Колдун в беседе с Teleprogramma.pro поделился воспоминанием, как однажды пошутил над своим другом в социальных сетях. Музыкант запустил от его имени рассылку в личных сообщениях с неожиданными вопросами.

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«Он забыл выйти со своей страницы «ВКонтакте», когда сидел за компьютером у меня дома. И я с этой страницы разослал всем его друзьям странные вопросы: «Где мой шкаф?», «Когда поедем на Байкал?» и так далее. Дождался, когда эти вопросы будут получены, а потом удалил их из переписки. Через какое-то время другу начали приходить ответы: «Ты что, дурной?», «Ты о чем вообще говоришь?». В общем, он был очень свирепый. Такой был розыгрыш. Хотя, по сути, и безобидный», — рассказал артист.