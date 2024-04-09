Дмитрий Колдун признался, что Евгений Кунгуров не рассказывал о своих проблемах перед смертью

Новость о смерти Евгения Кунгурова поразила не только его родных. Певец решился на суицид. Знакомые признаются, что даже не подозревали о душевных терзаниях оперного артиста. Оказалось, что он лечился от депрессии и несколько раз лежал в психиатрической клинике.

А в прошлом году с ним едва не развелась жена, которая родила от него двоих детей. Дмитрий Колдун знал Кунгурова. Он рассказал, что в последние месяцы часто пересекался с ним в гримерках.

«Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо, мне вообще не казалось, что что-то идет не так. Он, наоборот, делился успехами, радовался, что его куда-то пригласили получать награду», – вспомнил Колдун, пишет «МК».

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По словам певца, Евгений не был безразличным человеком, а наоборот воодушевленно рассказывал о том, что делает. Колдун отметил, что считал его очень талантливым. Артист заверил, что коллега никогда не рассказывал о своих проблемах, поэтому он даже не подозревал, что Кунгуров способен расстаться с жизнью по своей воле.