Настя Голд из «Дома-2» объявила о разводе с Ильей Яббаровым: «Долгое время я держала все в себе»

Илья Яббаров не раз был в отношениях. Его романы обычно протекали со скандалами. Он встретил Настю Голд, с которой сыграл свадьбу, на «Доме-2». Однако у них в отношениях тоже было не все гладко. Настя ревновала мужа к бывшим. В 2024 году они даже расстались. Потом казалось, что супругам удалось уладить разногласия. Но 11 июня Голд неожиданно объявила о разводе с мужем. Она выложила черно-белое видео, где они под руки бегут по пляжу.
«Прощай», — написала звезда.
Настя Голд с Ильей Яббаровым прожила 5 лет. Фото: соцсети Насти Голд
«Пришло время и мне официально объявить о нашем расходе. Достаточно долгое время я держала все в себе, тяжело было об этом рассказать. Выходила замуж по любви. Развожусь с уважением.
Спасибо за 5 лет семейной жизни, за все благодарна. Прошу без оскорблений, мы максимально адекватно разошлись и остались в теплых взаимоотношениях», — заявила Голд.
Поклонники и друзья отметили, что это очень тяжелый шаг. Многие похвалили экс-супругов за то, что они расстались мирно. Нашлись и те, кто теперь ждет возвращения Яббарова на «Дом-2».
Напомним, что у него был роман с Ольгой Рапунцель, а затем с ее сестрой Аленой. Когда она забеременела, но отношения разрушились. Он также готовился к свадьбе с Маргаритой Ларченко, но вернулся к Алене. А уже после этого судьба свела его с Голд.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также: