Настя Голд из «Дома-2» объявила о разводе с Ильей Яббаровым: «Долгое время я держала все в себе»

«Пришло время и мне официально объявить о нашем расходе. Достаточно долгое время я держала все в себе, тяжело было об этом рассказать. Выходила замуж по любви. Развожусь с уважением. Спасибо за 5 лет семейной жизни, за все благодарна. Прошу без оскорблений, мы максимально адекватно разошлись и остались в теплых взаимоотношениях», — заявила Голд.

Поклонники и друзья отметили, что это очень тяжелый шаг. Многие похвалили экс-супругов за то, что они расстались мирно. Нашлись и те, кто теперь ждет возвращения Яббарова на «Дом-2».

Напомним, что у него был роман с Ольгой Рапунцель, а затем с ее сестрой Аленой. Когда она забеременела, но отношения разрушились. Он также готовился к свадьбе с Маргаритой Ларченко, но вернулся к Алене. А уже после этого судьба свела его с Голд.