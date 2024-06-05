Беккужев подтвердил приход Яббарова на «Дом-2» после разрыва с Голд: «Будет строить новую любовь»

Анастасия Голд и Илья Яббаров, эфир с ним можно будет посмотреть 9 июня. Фото: соцсети Ильи Яббарова

Супруги пока еще не развелись официально.

СМИ сообщили, что бывший участник «Дома-2» Илья Яббаров вновь появился на телестройке. Яббаров пришел на проект после расставания с супругой Анастасией Голд. 

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев подтвердил Teleprogramma.pro участие Ильи Яббарова в шоу. Он отметил, что это было личное решение Ильи.

«Он вернулся на проект. Об этом уже сообщили во всех официальных пабликах. С воскресенья, 9 июня, можно будет уже посмотреть эфир на канале «Ю». Яббаров вернулся в качестве участника. Он будет строить новую любовь», — сообщил Антон Беккужев.

Беккужев также рассказал, что Илья Яббаров действительно расстался с Анастасией Голд, но пара пока официально не развелась. Супруги находятся в бракоразводном процессе.

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