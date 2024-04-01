Поссорившийся с Либерж Кпадону Илья Яббаров попросил после ее смерти прощения

Либерж Кпадону 31 марта обнаружили мертвой в ее квартире. Звезда проекта «Дом-2» пролежала закрытой больше месяца. По словам соседей, которые вызвали спасателей, из-за двери они стали ощущать неприятный запах.

В это время ее друзья обсуждали пропажу Либерж Кпадону в мессенджерах и пытались до нее дозвониться. Родственники тоже были не в курсе, что с блогером случилась беда.

Пока не известно из-за чего именно умерла Кпадону, но ранее она сообщала в соцсетях, что у нее обнаружили доброкачественную опухоль в легких.

Сейчас друзья участницы «Дома-2» каются в социальных сетях, что были недостаточно внимательны к ней, и пишут, что не могут поверить в трагедию. Не обошел стороной случившееся и Илья Яббаров, который ранее конфликтовал с Либерж Кпадону. Ранее она рассказывала подписчикам, что он ее якобы оскорбляет по расовому признаку, и блогер даже была намерена подать на него в суд.

Яббаров коротко написал в своем микроблоге: «Либерж, прости».

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