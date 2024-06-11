Вдова Юдашкина встретилась с внуками в Москве: «Прилетели в гости»

Валентин Юдашкин умер в прошлом году. Это стало большим ударом для его семьи. Вдова модельера Марина осталась одна в большом особняке в Москве. Дочка супругов Галина уехала жить в Дубай с мужем и детьми. Она растит восьмилетнего Анатолия, шестилетнего Аркадия и Агату Ариеллу, которой скоро будет два года. В разлуке с ними Марина очень скучает. Она старается часто ездит к ним. Но этим летом Галина привезла малышей бабушке. В соцсети вдова Юдашкина поделилась кадрами с внуками.

На фото все малыши позировали вместе в саду. У Аркадия и Агаты волосы кудрявые, а глаза голубые. А старший очень похож на своего отца.