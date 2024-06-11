Вдова Юдашкина встретилась с внуками в Москве: «Прилетели в гости»

Валентин Юдашкин умер в прошлом году. Это стало большим ударом для его семьи. Вдова модельера Марина осталась одна в большом особняке в Москве. Дочка супругов Галина уехала жить в Дубай с мужем и детьми. Она растит восьмилетнего Анатолия, шестилетнего Аркадия и Агату Ариеллу, которой скоро будет два года. В разлуке с ними Марина очень скучает. Она старается часто ездит к ним. Но этим летом Галина привезла малышей бабушке. В соцсети вдова Юдашкина поделилась кадрами с внуками.
На фото все малыши позировали вместе в саду. У Аркадия и Агаты волосы кудрявые, а глаза голубые. А старший очень похож на своего отца.
Внуки Валентина Юдашкина. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
«Прилетели мои внуки в гости! Моя любовь!» — написала Марина.
Она также засняла, как малышка Агата каталась по саду в игрушечной машине. Также ей удалось подловить девочку в романтичном платье с принтом. Крохе даже сделали хвостики. Пользователи Сети уверены, что она растет копией дедушки.
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Агата быстро растет. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
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