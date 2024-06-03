Вдова Юдашкина показала годовалую внучку модельера: «Агата решила, что будет заниматься музыкой»

Уже год прошел с момента, как умер Валентин Юдашкин. Он успел познакомится с внучкой Агатой Ариеллой, которая появилась на свет незадолго до смерти. Дочка знаменитости Галина также растит еще двоих сыновей Аркадия и Анатолия. Примечательно, что она уже несколько лет живет с семьей в Дубае. К ней регулярно приезжает мама Марина Юдашкина, которая души не чает в своих внуках. Она также ездит в путешествия с дочкой и ее семьей.

Недавно вдова модельера вернулась в Москву. Но она находится на связи со своей наследницей. На этот раз Марина выложила трогательное видео с малышкой Агатой, которая сидела в шортах и блузке и играла на пианино.