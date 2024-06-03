Вдова Юдашкина показала годовалую внучку модельера: «Агата решила, что будет заниматься музыкой»

Уже год прошел с момента, как умер Валентин Юдашкин. Он успел познакомится с внучкой Агатой Ариеллой, которая появилась на свет незадолго до смерти. Дочка знаменитости Галина также растит еще двоих сыновей Аркадия и Анатолия. Примечательно, что она уже несколько лет живет с семьей в Дубае. К ней регулярно приезжает мама Марина Юдашкина, которая души не чает в своих внуках. Она также ездит в путешествия с дочкой и ее семьей.
Недавно вдова модельера вернулась в Москву. Но она находится на связи со своей наследницей. На этот раз Марина выложила трогательное видео с малышкой Агатой, которая сидела в шортах и блузке и играла на пианино.
«Агата решила, что будет заниматься музыкой», — заявила Юдашкина.
Пользователи Сети отметили, что девочка растет талантливой. Многие уверены, что ее ждет большое будущее. Напомним, что после смерти Валентина Абрамовича бизнесом занялась его дочка. Галина развивает Дом моды отца. Она уже открыла несколько бутиков в Дубае. Ей удается сохранять стиль великого модельера, но также привносить современные тенденции моды в коллекции одежды.
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Агата Ариелла тянется к музыке. Фото: соцсети Марины Юдашкиной
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