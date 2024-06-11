Гагарина в шутку назвала девушку сына невесткой: «Рано еще и зелено, пусть ребятам будет счастье»

Полина Гагарина давно стала успешной певицей. Она не скрывает, что пережила два развода. После расставания с Дмитрием Исхаковым у нее сначала были напряженные отношения с экс-мужем, но теперь они дружат. У них растет дочка Мия. От первого брака у артистки есть 16-летний сын Андрей Кислов. Он занимается музыкой. Гагарина восхищается своим наследником. Не так давно у него появилась девушка. Несколько месяцев он встречается с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной.

На этот раз Полина была на пресс-конференции, которая была посвящена большому шоу в «Лужниках». Ее спросили про роман ее наследника. Она в шутку назвала Викторию невесткой.

«Все, что касается вопросов про невестку… Я вас умоляю! Кхм, сейчас я сказала немного как свекровь. Рано еще и зелено, пусть ребятам будет счастье, и все будет хорошо. Главное, чтобы дела делались», — заявила певица, пишет Телеграм-канал «Звездач».

Сама артистка свою личную жизнь скрывает. Она не рассказывает о том, есть ли у нее возлюбленный.