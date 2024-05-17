Гагарина о папе и втором муже, от которого родила дочь Мию: «Помню отца. Он очень красивый. И очень похож на Исхакова»

Полина Гагарина не стала скрывать, что ей неприятен тот факт, что ее бывшие мужья дают интервью, рассказывая о том, как они жили и почему не сложилось их супружество. Артистка считает, что эта информация должна оставаться в семье ради детей. От первого мужа Петра Кислова поп-дива родила сына Андрея, ему 16 лет. От второго мужа фотографа Дмитрия Исхакова у певицы есть дочка Мия.

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Также Полина Гагарина намекнула, почему в свое время она влюбилась в Дмитрия Исхакова, оказывается, он похож на ее ныне покойного отца. Кстати, поп-дива тяжело пережила утрату близкого человека. Отец Полины Гагариной страдал от алкогольной зависимости. И именно эта пагубная привычка стала для него смертельной.