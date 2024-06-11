Бывшая жена Меладзе показала зятя со своим новорожденным внуком на руках

Валерий Меладзе вырастил дочек Ингу, Софию и Арину. Они родились в его первом браке с Ириной Меладзе. Артист давно ушел из семьи, но всегда поддерживает общение с наследницами. Он был на свадьбе старшей дочки, а также пел для средней дочки, которая в 2022 году связала себя узами брака с топ-менеджером Саввой Байбаковым.

А недавно девушка объявила, что беременна. Накануне в одном из роддомов в Москве она родила сына. Мальчика пара назвала Георгий.

Это стало радостным событием для бывшей жены Меладзе. Она выложила в соцсети первые фото крохи. Ирина показала его маленькие ступни. Также она засняла зятя, который держал малыша на своих руках.