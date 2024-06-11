Бывшая жена Меладзе показала зятя со своим новорожденным внуком на руках

Валерий Меладзе вырастил дочек Ингу, Софию и Арину. Они родились в его первом браке с Ириной Меладзе. Артист давно ушел из семьи, но всегда поддерживает общение с наследницами. Он был на свадьбе старшей дочки, а также пел для средней дочки, которая в 2022 году связала себя узами брака с топ-менеджером Саввой Байбаковым.
А недавно девушка объявила, что беременна. Накануне в одном из роддомов в Москве она родила сына. Мальчика пара назвала Георгий.
Это стало радостным событием для бывшей жены Меладзе. Она выложила в соцсети первые фото крохи. Ирина показала его маленькие ступни. Также она засняла зятя, который держал малыша на своих руках.
Внук Валерия Меладзе. Фото: соцсети Ирина Меладзе
«Напиться, поститься, кричать, обниматься и плакать, и тихо молиться и спрятаться и нарядиться.. и все это хочется одновременно.. Жоржик-коржик первый колокольчик! Троекратное: "Ура!" и слава Богу!» — написала Ирина.
Друзья и поклонники поздравили ее с радостным событием. Многие уверены, что она станет прекрасной бабушкой. Также молодой паре пожелали, чтобы они стали счастливыми родителями. Сам Меладзе пока не прокомментировал рождение внука.
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Савва Байбаков с сыном. Фото: соцсети Ирины Меладзе
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