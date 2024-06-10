Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Валерий Меладзе — многодетный отец. От первого брака у него есть три дочки. Он уже двух выдал замуж. А недавно стало известно, что его средняя наследница Софико беременна. Позже она сообщила, что ждет мальчика.
А 10 июня стало известно, что наследница артиста родила первенца в роддоме «Лапино» в Москве. Она выложила в соцсети бирку с данными ребенка. Ему дали имя Георгий. Вес крохи составил 3 кг, рост — 52 см.
Бирка малыша. Фото: соцсети Софико Меладзе
Напомним, в 2022 году у Софико состоялась свадьба с топ-менеджером Саввой Байбаковым. Тогда певец приезжал, чтобы поздравить ее. Скорее всего, Меладзе также поспешит познакомиться с внуком в ближайшее время.
Добавим, что у артиста с Альбиной Джанабаевой есть трое детей: Константин, Лука и Агата. Его младшей наследнице всего три года. Певец поддерживает общение с дочками от первого брака. А вот к его новой жене они относятся холодно, так как Альбина увела его из семьи.
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