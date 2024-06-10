Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

Валерий Меладзе — многодетный отец. От первого брака у него есть три дочки. Он уже двух выдал замуж. А недавно стало известно, что его средняя наследница Софико беременна. Позже она сообщила, что ждет мальчика.

А 10 июня стало известно, что наследница артиста родила первенца в роддоме «Лапино» в Москве. Она выложила в соцсети бирку с данными ребенка. Ему дали имя Георгий. Вес крохи составил 3 кг, рост — 52 см.