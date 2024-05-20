Невестка Кристины Орбакайте появилась на концерте Валерия Меладзе в Америке

Алена Краснова повеселилась под хиты Валерия Меладзе. Фото: соцсети Алены Красновой

Жена Никиты Преснякова повеселилась на концерте Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе. Алена Краснова показала кадры с выступления звезды

Уже почти два года Никита Пресняков живет в США. Он уехал туда вместе с женой Аленой Красновой. Сын Кристины Орбакайте снимает клипы, но также пытается построить карьеру певца в Америке. А вот его возлюбленная предпочитает гулять с подругами, посещать вечеринки и устраивать фотосессии. 

На этот раз она посетила концерт Валерия Меладзе, который состоялся в Лос-Анджелесе. Она подпевала знаменитому певцу и танцевала с подругами. Невестка Орбакайте назвала и свою любимую песню у музыканта – «Я не могу без тебя».

После концерта Алена смогла сделать фото с Меладзе на память. Она с подругами еще долга пела песни, которые звучали в тот вечер. Краснова отправилась в бар, где уже повеселилась вместе с Никитой Пресняковым

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Алена Краснова посетила концерта Валерия Меладзе. Фото: соцсети Алены Красновой

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