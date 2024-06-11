Зепюр Брутян показала, как годовалый сын Павла Прилучного ходит с отцом: «Ни шагу назад, ни шагу на месте»

Павел Прилучный недавно отметил вторую годовщину совместной жизни с Зепюр Брутян. Они растят сына Микаэля, которому уже годик. Пара весной устроила себе отпуск. Актер сделал паузу и постоянно находился с семьей. Он слетал с женой на Сейшеллы, а потом они уже с маленьким наследником отправились на море.
Теперь Брутян выложила трогательные кадры. Она решила показать, как Микаэль быстро ходит, держась за коляску. Он постоянно находится рядом с папой. При этом кроха носит брюки, рубашки, льняные костюмы, кеды, кепки и куртки.
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и вместе», — написала Брутян.
Поклонники отметили, что мальчик растет модником. Многие заметили, что у него уже длинные волосы и пухлые щеки. Пока лицо ребенка пара скрывает. Примечательно, что актриса не раз признавалась, что мальчик пошел в отца. Теперь Зепюр мечтает о дочке.
У Павла от первого брака есть сын Тимофей и дочка Мия. Он судится с бывшей женой Агатой Муцениеце из-за наследников.
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Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян
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