Зепюр Брутян показала, как годовалый сын Павла Прилучного ходит с отцом: «Ни шагу назад, ни шагу на месте»

Павел Прилучный недавно отметил вторую годовщину совместной жизни с Зепюр Брутян. Они растят сына Микаэля, которому уже годик. Пара весной устроила себе отпуск. Актер сделал паузу и постоянно находился с семьей. Он слетал с женой на Сейшеллы, а потом они уже с маленьким наследником отправились на море.

Теперь Брутян выложила трогательные кадры. Она решила показать, как Микаэль быстро ходит, держась за коляску. Он постоянно находится рядом с папой. При этом кроха носит брюки, рубашки, льняные костюмы, кеды, кепки и куртки.