Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились кадрами с годовалым сыном, уехав на курорт

Зепюр Брутян засняла игры мужа с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Супруги уехали на море вместе с малышом. Зепюр Брутян призналась в любви Павлу Прилучному и Микаэлю.

Павел Прилучный обычно много работает. Он может неделями пропадать на съемках. Но с тех пор, как актер женился на Зепюр Брутян, он стал особенно заботливым. Почти всегда дома звезда сериала «Мажор» появляется с цветами. Он помогает избраннице растить сына Микаэля. В мае пара устраивала романтик на Сейшелах. А теперь они снова уехала за границу, но уже с с сыном. 

Накануне Брутян поделилась кадрами, где ее муж играет с наследником. малыш прятался в манеже, а Павел скрывался за дверь, а потом внезапно выбегал. Это заставляло ребенка хохотать. Утром они пошли на пляж. Зепюр запечатлела, как возлюбленный катит коляску, а рядом идет Микаэль, который вцепился с коляску ручкой. 

Кроху она нарядила в муслиновый белый костюм. Мальчик шел босиком и помогал толкать вперед свою коляску. Родители за ним наблюдали. Когда он присел отдохнуть, то это умилило Брутян.

 «Устал?» — заботливо спросила она. 

Микаэль невозмутимо встал и пошел дальше. 

«Не сдается», — заметила жена Прилучного. 

Актер в соцсетях также делится кадрами с курорта. Он заснял жену, которая держала наследника на руках. 

«Мой мир», — написал на армянском языке Прилучный. 

«Люблю тебя», — сказала ему в комментариях Брутян. 

Поклонники отмечают, что артист стал семейным человеком. Напомним, что он был в браке с Агатой Муцениеце. Они пожили вместе 8 лет. Актриса родила ему сына Тимофея и дочку Мию. Она ушла от Павла, когда он устроил дома дебош и довел ее до слез. Тогда артист выгнал Агату из дома с детьми в разгар пандемии. 

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Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян

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