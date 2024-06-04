Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились кадрами с годовалым сыном, уехав на курорт

Павел Прилучный обычно много работает. Он может неделями пропадать на съемках. Но с тех пор, как актер женился на Зепюр Брутян, он стал особенно заботливым. Почти всегда дома звезда сериала «Мажор» появляется с цветами. Он помогает избраннице растить сына Микаэля. В мае пара устраивала романтик на Сейшелах. А теперь они снова уехала за границу, но уже с с сыном.
Накануне Брутян поделилась кадрами, где ее муж играет с наследником. малыш прятался в манеже, а Павел скрывался за дверь, а потом внезапно выбегал. Это заставляло ребенка хохотать. Утром они пошли на пляж. Зепюр запечатлела, как возлюбленный катит коляску, а рядом идет Микаэль, который вцепился с коляску ручкой.
Кроху она нарядила в муслиновый белый костюм. Мальчик шел босиком и помогал толкать вперед свою коляску. Родители за ним наблюдали. Когда он присел отдохнуть, то это умилило Брутян.
«Устал?» — заботливо спросила она.
Микаэль невозмутимо встал и пошел дальше.
«Не сдается», — заметила жена Прилучного.
Актер в соцсетях также делится кадрами с курорта. Он заснял жену, которая держала наследника на руках.
«Мой мир», — написал на армянском языке Прилучный.
«Люблю тебя», — сказала ему в комментариях Брутян.
Поклонники отмечают, что артист стал семейным человеком. Напомним, что он был в браке с Агатой Муцениеце. Они пожили вместе 8 лет. Актриса родила ему сына Тимофея и дочку Мию. Она ушла от Павла, когда он устроил дома дебош и довел ее до слез. Тогда артист выгнал Агату из дома с детьми в разгар пандемии.
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Павел Прилучный с сыном. Фото: соцсети Зепюр Брутян
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