Павел Прилучный и Зепюр Брутян поделились кадрами с годовалым сыном, уехав на курорт

Павел Прилучный обычно много работает. Он может неделями пропадать на съемках. Но с тех пор, как актер женился на Зепюр Брутян, он стал особенно заботливым. Почти всегда дома звезда сериала «Мажор» появляется с цветами. Он помогает избраннице растить сына Микаэля. В мае пара устраивала романтик на Сейшелах. А теперь они снова уехала за границу, но уже с с сыном.

Накануне Брутян поделилась кадрами, где ее муж играет с наследником. малыш прятался в манеже, а Павел скрывался за дверь, а потом внезапно выбегал. Это заставляло ребенка хохотать. Утром они пошли на пляж. Зепюр запечатлела, как возлюбленный катит коляску, а рядом идет Микаэль, который вцепился с коляску ручкой.

Кроху она нарядила в муслиновый белый костюм. Мальчик шел босиком и помогал толкать вперед свою коляску. Родители за ним наблюдали. Когда он присел отдохнуть, то это умилило Брутян.

«Устал?» — заботливо спросила она.

Микаэль невозмутимо встал и пошел дальше.