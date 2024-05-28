Брутян научила дочь Прилучного от Муцениеце делать омлет: «Следующим этапом будет борщ»

Павел Прилучный сделал паузу в работе. В мае он особенно много времени посвящает семье. Актер вместе с женой Зепюр Брутян вернулся из отпуска, который провел на Сейшелах. Он побывал на праздниках своих детей от Агаты Муцениеце в школе. А так как у сына Тимофея и дочки Мии начались каникулы, Павел Прилучный забрал их в свой дом.

Артист развлекает наследников вместе со своей женой. Они накануне ездили на ферму и в конный клуб. А вот 28 мая Брутян решила дать урок кулинарии своей восьмилетней падчерице.

На этот раз Прилучный заснял идиллию дома. Мия взяла сковородку, подогрела масло, кинула туда нарезанные помидоры, а затем добавила смесь из яиц и молока, чтобы получился омлет. Ей помогала мачеха Зепюр Брутян, которая давала советы и подсказывала, что делать.