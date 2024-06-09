Алла Пугачева с детьми переезжает в Юрмалу с Кипра

Певица Алла Пугачева вместе с детьми-близнецами Гарри и Лизой совсем скоро приедет в Юрмалу. На берегу Балтийского моря звездное семейство поселится в роскошной вилле.

Сейчас Алла Пугачева пока еще находится на Кипре, где стоит ужасная жара. Столбики термометров там уже поднимались выше сорока градусов.

Примадонна очень плохо переносит жару в силу своего возраста и состояния здоровья. Как сообщается, из-за повышенной влажности и сильной жары у Аллы Пугачевой опухают ноги, она едва передвигается. Так что, Алла Борисовна вынуждена бежать в более приемлемые для нее условия.

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В Юрмале же летом погода, напротив, довольно комфортная. Жары здесь практически не бывает. И Алла Пугачева уже который год подряд проведет летние месяцы именно здесь.

По материалам телеграм-канала «Немалахов»