Буланова заявила, что Киркоров должен стать преемником Пугачевой: «Он же сам объявил, что он теперь — Примадонн»

Алла Пугачева живет за границей с семьей. Многие негативно относятся к тому, что она решила покинуть родину. При этом коллеги и друзья отмечают, что у певицы было свое место в отечественной эстраде, которое пустует.

Она снова выпускает песни. По словам артистки, она делает это только ради своих поклонников. При этом не утихают обсуждения, кто может занять место звезды в России. Об этом высказалась Татьяна Буланова, которая уверена, что выход очень простой.

«Примадонн, конечно. Он же сам объявил, что он теперь — Примадонн. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева — единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своем роде», — сказала артистка.

При этом она отметила, что не понимает некоторых селебрити, которые придумывают для себя своеобразные статусы, такие как король, королева, Примадонна. Буланова считает, что главное для любого исполнителя, чтобы количество его поклонников только росло, пишет « МК ».