Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову готовят к операции из-за опухоли в голове

56-летняя Светлана Мастеркова попала в больницу. Об этом стало известно 11 июня. Ее госпитализировали в Москве и отправили в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике находится в состоянии средней степени тяжести.

По данным Телеграм-канала Mash, ее готовят к операции из-за опухоли в голове. Но сначала Светлане сделаю все необходимые обследования. Она сдаст анализы и пройдет МРТ с конрастом.

Пока неизвестно, какого рода опухоль найдена у Мастерковой.

Она в последнее время участвовала в разных телевизионных проектах. В 2020 году чемпионка приняла участие в шоу «Маска» в образе Тучи. А недавно появлялась информация, что она должна отправится на Алтай на съемки шоу «Последний герой».