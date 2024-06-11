Олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову готовят к операции из-за опухоли в голове

Светлану Мастеркову положили в нейрохирургическое отделение. Фото: Global Look Press

Чемпионке мира по легкой атлетике должны сделать операцию по удалению опухоли в голове.

56-летняя Светлана Мастеркова попала в больницу. Об этом стало известно 11 июня. Ее госпитализировали в Москве и отправили в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике находится в состоянии средней степени тяжести. 

По данным Телеграм-канала Mash, ее готовят к операции из-за опухоли в голове. Но сначала Светлане сделаю все необходимые обследования. Она сдаст анализы и пройдет МРТ с конрастом. 

Пока неизвестно, какого рода опухоль найдена у Мастерковой. 

Она в последнее время участвовала в разных телевизионных проектах. В 2020 году чемпионка приняла участие в шоу «Маска» в образе Тучи. А недавно появлялась информация, что она должна отправится на Алтай на съемки шоу «Последний герой». 

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