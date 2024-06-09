Персонал клиники, где лечили Заворотнюк, не задавал вопросов ее мужу: «По глазам понимали»

Семья Анастасии Заворотнюк после прощания с актрисой поблагодарила всех сотрудников клиники, начиная от нейрохирургов и заканчивая санитарками, за внимательное и чуткое отношение к Заворотнюк и ее близким.

Благодарности удостоились и сотрудники госпитального отделения, которые занимаются транспортировкой лежачих больных. Судя по всему, в последнее время Анастасия Заворотнюк входила в число таких пациентов.

Персонал отделения проявил внимание к родным Анастасии Заворотнюк, и в первую очередь, к ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву, который во время болезни жены не расставался с ней ни на день.

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«Спасибо всем, что никогда не задавали никаких вопросов. И буквально по глазам понимали, нужна ли ваша помощь», — поблагодарили сотрудников госпитального отделения родные Анастасии Заворотнюк.

Напомним, актрисы не стало в ночь на 30 мая. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года после пяти лет борьбы с онкологическим заболеванием.