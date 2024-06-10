Телеведущая Старостина рассказала, что Заворотнюк теряла зрение

Анастасия Заворотнюк стала известной персоной благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Недавно она ушла из жизни. Актриса пять лет пыталась победить рак головного мозга. Примечательно, что с ней пытались работать лучшие врачи. Лечение она проходила в частной клинике в Москве. Артистка попала в руки к нейрохирургу Алексею Кривошапкину. Оказалось, что еще до установки диагноза у нее начались проблемы со здоровьем. Об этом рассказала телеведущая Елена Старостина.

Она принимала участие в сериале «Я больше не боюсь» с Денисом Матросовым. Тогда Елена случайно выяснила, что ее коллега теряет зрение. Если она просила печатать ей сценарий 16-18 шрифтом, то Анастасия просила печать его на почти всю страницу.

«Вдруг из этой папки выпадает бумага, где вот такими огроменными буквами текст, чуть ли не по одному предложению на лист. Говорю, это для кого? — Это Насти Заворотнюк. — Да вы что! Это же надо ничего не видеть!» — сказала Старостина в шоу «Звезды сошлись».

После этого ей удалось поговорить с самой Заворотнюк. Она обсудила с ней потерю зрения.

«Катастрофически падает! Она говорит: "И у меня! Я ничего не вижу"», — пояснила актриса.