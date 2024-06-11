Перед подачей на развод певица Алсу улетела отдыхать в Париж

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала пояснять, что стало причиной разлада в отношениях. Певица ранее опровергала все слухи о проблемах с браке. Однако теперь стало еще больше сплетен о том, что пара перестала жить вместе полгода назад.
Также в светских кулуарах заверяют, что якобы Ян был неверен жене. Его видели в компании модели Анастасии Решетовой. А вот Алсу в последнее время стала активно выступать. За месяц до развода она отправилась отдыхать в Париж.
Певица меняла образы, гуляла по знаменитым улочкам, позировала у Эйфелевой башни, посещала рестораны.
Также вместе с подругой Алсу запустила бренд одежды. Теперь певица развивает свой бизнес. Она открыла бутики в Дубае. Теперь артистка похвасталась, что и в Париже у нее появились магазины. Наряды своего бренда артистка регулярно сама носит.
«Костюм имел большой успех в Париже. Получила массу комплиментов и вопросов о бренде! Приятно.. горжусь нами», — писала звезда.
Поклонники заметили, что у нее было отличное настроение. Многие уверены, что певица переживает развод безболезненно.
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Алсу отдохнула в Париже. Фото: соцсети Алсу
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