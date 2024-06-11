Перед подачей на развод певица Алсу улетела отдыхать в Париж

Алсу в мае подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала пояснять, что стало причиной разлада в отношениях. Певица ранее опровергала все слухи о проблемах с браке. Однако теперь стало еще больше сплетен о том, что пара перестала жить вместе полгода назад.

Также в светских кулуарах заверяют, что якобы Ян был неверен жене. Его видели в компании модели Анастасии Решетовой. А вот Алсу в последнее время стала активно выступать. За месяц до развода она отправилась отдыхать в Париж.

Певица меняла образы, гуляла по знаменитым улочкам, позировала у Эйфелевой башни, посещала рестораны.