Дибров признался, что извинился перед Парфеновым за то, что назвал его предателем

Дмитрий Дибров много лет работает на телевидении. Он вел такие передачи, как «Взгляд», «Антропология». В одном из эфиров у него возникла бурная беседа с Леонидом Парфеновым. Они пытались решить судьбу канала НТВ. И в итоге коллеги поругались. Дибров назвал его предателем. Примечательно, что в интервью Надежде Стрелец он пояснил, что осознал свою неправоту и потом извинился перед Парфеновым.

«Не сдержался. Эрнст потом мне сказал. Мы же очень близки все, это поколение. "Если кто и имеет на это право, прилюдно это показывать, так только не вы с Парфеновым". Я понял, правду ведь Эрнст говорит, потому что ты только что говорил о себе, распинался, что главное для тебя в этой игре телевизионной. И вы два единственных представителя интеллектуального крыла. Саша Гордон еще тогда не начал.

И вот если вы ведете себя с Парфеновым, значит и остальные могут также? И я принес извинения Лене. Любовь моя к нему безграничная. Надеюсь, что это взаимно. Я извинился, так нельзя. Хотя я ему сказал, что морально-нравственная оценка твоего поступка остается прежней, но за недопустимую форму общения я должен извиниться. И больше это не повторилось никогда», — сказал Добров в YouTube-канал Надежды Стрелец.