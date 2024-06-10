Дмитрий Дибров рассказал, как Леонид Якубович его спас во время инсульта

Дмитрий Дибров в 2020 году перенес инсульт. На некоторое время ему пришлось пропасть с экранов. Ведущий нуждался в реабилитации. Но теперь он снова блистает на телевидении. В интервью Надежде Стрелец Дибров вспомнил, как это было, и ужас, который он испытал. По его словам, Леонид Якубович спас ему жизнь. Также рядом с ним была жена Полина, которой он очень благодарен.

«У меня был инсульт, и это победа над обстоятельствами, что я здесь с вами сижу. Кстати, Леня Якубович мне помог очень. Само главное — первый час, а вообще первые минуты. Когда это случилось, это был ужас. При инсульте ты прекрасно понимаешь, что происходит. Такой страх обуревает. Отключаешься, ты падаешь без сознания. Потом ты приходишь в себя и понимаешь... ( показывает, что не можешь говорить, — прим. ред.). Хорошо, что это случилось публично, а если бы ночью? И отечественная скорая не так-то быстро приезжает, но приезжает. Леня сделал все так быстро. Она через секунду была здесь и меня ждал академик Боткинской больницы. Нашпигованная самой последней медицинской аппаратурой. Полина через секунду примчалась», — сказал он.

По словам Диброва, во время инсульта он не мог ничего сказать. Он признался, что во время инсульта мысли генерировались, но ничего не можешь сказать при этом. Телеведущий думал, что попрощается с профессией, но взял себя в руки.

«Я ежесекундно практиковался. В уме и языке. Я говорил сам с собой в отдельной палате. И потихонечку стало все выправляться. Я шил, развивал мелкую маторику. Я играл на гитаре. С тех инсультных времен я знаю, очень важны мелкие действия. Без терапии плакал бы мой дух», — пояснил Дибров в YouTube-канале Надежды Стрелец.